Devises / CAL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAL: Caleres Inc
14.32 USD 0.66 (4.41%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAL a changé de -4.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.19 et à un maximum de 14.94.
Suivez la dynamique Caleres Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAL Nouvelles
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Caleres (CAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caleres Q2 2025 slides: Sales and margins decline as tariffs impact performance
- Why Is Caleres Stock Sinking Thursday? - Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres Posts 59% EPS Drop in Fiscal Q2
- Caleres Inc. (CAL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Salesforce, Figma shares slump premarket; American Eagle soars
- Caleres earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Millennial and Gen Z customers are flocking to Coach. So why is Tapestry’s stock tanking?
- Birkenstock (BIRK) Q3 Earnings Top Estimates
- ‘Almost everybody’ in the U.S. has a pair of clogs. BofA analysts say there’s still a lot to like about Crocs.
- Caleres secures $700 million credit facility extension to 2030
- Brown Shoe stock hits 52-week low at $13.14 amid sharp annual decline
- KeyBanc maintains Caleres stock at Sector Weight after results
- US Stocks Likely To Open Lower As Appeals Court Temporarily Reinstates Tariffs: 'The Market Hate Uncertainty,' Says Expert - Best Buy Co (NYSE:BBY), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 Settles Higher Amid Gains In Nvidia Shares: Investor Sentiment Improves, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Best Buy Co (NYSE:BBY), Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres: Higher Debt And Compressing Margins Don't Help In The Tariff Storm (NYSE:CAL)
- Caleres - Looks Cheap, But Losing Its Solid Footing (NYSE:CAL)
- Caleres Q1 2025 slides: Sales decline and earnings miss amid retail challenges
- Caleres, Inc. (CAL) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Earnings call transcript: Caleres Q1 2025 shows earnings miss, stock drops
- Famous Footwear Parent Caleres Suspends Outlook On China Risk, Stock Plunges - Caleres (NYSE:CAL)
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
Range quotidien
14.19 14.94
Range Annuel
12.09 34.38
- Clôture Précédente
- 14.98
- Ouverture
- 14.94
- Bid
- 14.32
- Ask
- 14.62
- Plus Bas
- 14.19
- Plus Haut
- 14.94
- Volume
- 1.401 K
- Changement quotidien
- -4.41%
- Changement Mensuel
- -3.37%
- Changement à 6 Mois
- -19.23%
- Changement Annuel
- -57.10%
20 septembre, samedi