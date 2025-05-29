KurseKategorien
Währungen / CAL
Zurück zum Aktien

CAL: Caleres Inc

14.60 USD 0.38 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAL hat sich für heute um -2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Caleres Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAL News

Tagesspanne
14.60 14.94
Jahresspanne
12.09 34.38
Vorheriger Schlusskurs
14.98
Eröffnung
14.94
Bid
14.60
Ask
14.90
Tief
14.60
Hoch
14.94
Volumen
32
Tagesänderung
-2.54%
Monatsänderung
-1.48%
6-Monatsänderung
-17.65%
Jahresänderung
-56.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K