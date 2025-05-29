Währungen / CAL
CAL: Caleres Inc
14.60 USD 0.38 (2.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAL hat sich für heute um -2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caleres Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.60 14.94
Jahresspanne
12.09 34.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.98
- Eröffnung
- 14.94
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Tief
- 14.60
- Hoch
- 14.94
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -2.54%
- Monatsänderung
- -1.48%
- 6-Monatsänderung
- -17.65%
- Jahresänderung
- -56.26%
