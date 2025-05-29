货币 / CAL
CAL: Caleres Inc
15.19 USD 0.40 (2.57%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAL汇率已更改-2.57%。当日，交易品种以低点14.96和高点15.71进行交易。
关注Caleres Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAL新闻
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Caleres (CAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caleres Q2 2025 slides: Sales and margins decline as tariffs impact performance
- Why Is Caleres Stock Sinking Thursday? - Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres Posts 59% EPS Drop in Fiscal Q2
- Caleres Inc. (CAL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Salesforce, Figma shares slump premarket; American Eagle soars
- Caleres earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Millennial and Gen Z customers are flocking to Coach. So why is Tapestry’s stock tanking?
- Birkenstock (BIRK) Q3 Earnings Top Estimates
- ‘Almost everybody’ in the U.S. has a pair of clogs. BofA analysts say there’s still a lot to like about Crocs.
- Caleres secures $700 million credit facility extension to 2030
- Brown Shoe stock hits 52-week low at $13.14 amid sharp annual decline
- KeyBanc maintains Caleres stock at Sector Weight after results
- US Stocks Likely To Open Lower As Appeals Court Temporarily Reinstates Tariffs: 'The Market Hate Uncertainty,' Says Expert - Best Buy Co (NYSE:BBY), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 Settles Higher Amid Gains In Nvidia Shares: Investor Sentiment Improves, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Best Buy Co (NYSE:BBY), Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres: Higher Debt And Compressing Margins Don't Help In The Tariff Storm (NYSE:CAL)
- Caleres - Looks Cheap, But Losing Its Solid Footing (NYSE:CAL)
- Caleres Q1 2025 slides: Sales decline and earnings miss amid retail challenges
- Caleres, Inc. (CAL) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Earnings call transcript: Caleres Q1 2025 shows earnings miss, stock drops
- Famous Footwear Parent Caleres Suspends Outlook On China Risk, Stock Plunges - Caleres (NYSE:CAL)
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
日范围
14.96 15.71
年范围
12.09 34.38
- 前一天收盘价
- 15.59
- 开盘价
- 15.71
- 卖价
- 15.19
- 买价
- 15.49
- 最低价
- 14.96
- 最高价
- 15.71
- 交易量
- 1.091 K
- 日变化
- -2.57%
- 月变化
- 2.50%
- 6个月变化
- -14.33%
- 年变化
- -54.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值