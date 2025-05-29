Валюты / CAL
CAL: Caleres Inc
15.19 USD 0.40 (2.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAL за сегодня изменился на -2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.96, а максимальная — 15.71.
Следите за динамикой Caleres Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAL
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Caleres (CAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Caleres Q2 2025 slides: Sales and margins decline as tariffs impact performance
- Why Is Caleres Stock Sinking Thursday? - Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres Posts 59% EPS Drop in Fiscal Q2
- Caleres Inc. (CAL) Lags Q2 Earnings Estimates
- Salesforce, Figma shares slump premarket; American Eagle soars
- Caleres earnings missed by $0.21, revenue topped estimates
- Millennial and Gen Z customers are flocking to Coach. So why is Tapestry’s stock tanking?
- Birkenstock (BIRK) Q3 Earnings Top Estimates
- ‘Almost everybody’ in the U.S. has a pair of clogs. BofA analysts say there’s still a lot to like about Crocs.
- Caleres secures $700 million credit facility extension to 2030
- Brown Shoe stock hits 52-week low at $13.14 amid sharp annual decline
- KeyBanc maintains Caleres stock at Sector Weight after results
- US Stocks Likely To Open Lower As Appeals Court Temporarily Reinstates Tariffs: 'The Market Hate Uncertainty,' Says Expert - Best Buy Co (NYSE:BBY), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 Settles Higher Amid Gains In Nvidia Shares: Investor Sentiment Improves, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Best Buy Co (NYSE:BBY), Caleres (NYSE:CAL)
- Caleres: Higher Debt And Compressing Margins Don't Help In The Tariff Storm (NYSE:CAL)
- Caleres - Looks Cheap, But Losing Its Solid Footing (NYSE:CAL)
- Caleres Q1 2025 slides: Sales decline and earnings miss amid retail challenges
- Caleres, Inc. (CAL) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Earnings call transcript: Caleres Q1 2025 shows earnings miss, stock drops
- Famous Footwear Parent Caleres Suspends Outlook On China Risk, Stock Plunges - Caleres (NYSE:CAL)
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
Дневной диапазон
14.96 15.71
Годовой диапазон
12.09 34.38
- Предыдущее закрытие
- 15.59
- Open
- 15.71
- Bid
- 15.19
- Ask
- 15.49
- Low
- 14.96
- High
- 15.71
- Объем
- 1.091 K
- Дневное изменение
- -2.57%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- -14.33%
- Годовое изменение
- -54.49%
