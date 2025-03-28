- Visão do mercado
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
A taxa do BXMX para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.27 e o mais alto foi 14.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BXMX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BXMX hoje?
Hoje Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) está avaliado em 14.33. O instrumento é negociado dentro de 14.27 - 14.35, o fechamento de ontem foi 14.39, e o volume de negociação atingiu 282. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BXMX em tempo real.
As ações de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest está avaliado em 14.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.52% e USD. Monitore os movimentos de BXMX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BXMX?
Você pode comprar ações de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) pelo preço atual 14.33. Ordens geralmente são executadas perto de 14.33 ou 14.63, enquanto 282 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BXMX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BXMX?
Investir em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 11.25 - 14.50 e o preço atual 14.33. Muitos comparam -0.62% e 10.23% antes de enviar ordens em 14.33 ou 14.63. Estude as mudanças diárias de preço de BXMX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
O maior preço de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) no último ano foi 14.50. As ações oscilaram bastante dentro de 11.25 - 14.50, e a comparação com 14.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
O menor preço de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) no ano foi 11.25. A comparação com o preço atual 14.33 e 11.25 - 14.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BXMX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BXMX?
No passado Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.39 e 4.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.39
- Open
- 14.32
- Bid
- 14.33
- Ask
- 14.63
- Low
- 14.27
- High
- 14.35
- Volume
- 282
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- -0.62%
- Mudança de 6 meses
- 10.23%
- Mudança anual
- 4.52%