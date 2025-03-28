- Aperçu
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
Le taux de change de BXMX a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.39 et à un maximum de 14.50.
Suivez la dynamique Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXMX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BXMX aujourd'hui ?
L'action Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest est cotée à 14.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 14.43 et son volume d'échange a atteint 651. Le graphique en temps réel du cours de BXMX présente ces mises à jour.
L'action Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 14.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BXMX.
Comment acheter des actions BXMX ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 14.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.50 ou de 14.80, le 651 et le 0.55% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BXMX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BXMX ?
Investir dans Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.25 - 14.50 et le prix actuel 14.50. Beaucoup comparent 0.55% et 11.54% avant de passer des ordres à 14.50 ou 14.80. Consultez le graphique du cours de BXMX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund l'année dernière était 14.50. Au cours de 11.25 - 14.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund ?
Le cours le plus bas de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) sur l'année a été 11.25. Sa comparaison avec 14.50 et 11.25 - 14.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BXMX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BXMX a-t-elle été divisée ?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.43 et 5.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.43
- Ouverture
- 14.42
- Bid
- 14.50
- Ask
- 14.80
- Plus Bas
- 14.39
- Plus Haut
- 14.50
- Volume
- 651
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 0.55%
- Changement à 6 Mois
- 11.54%
- Changement Annuel
- 5.76%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M