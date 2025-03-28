- Panorámica
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
El tipo de cambio de BXMX de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.27, mientras que el máximo ha alcanzado 14.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXMX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BXMX hoy?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) se evalúa hoy en 14.33. El instrumento se negocia dentro de 14.27 - 14.35; el cierre de ayer ha sido 14.39 y el volumen comercial ha alcanzado 282. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BXMX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 14.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.52% y USD. Monitoree los movimientos de BXMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BXMX?
Puede comprar acciones de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) al precio actual de 14.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.33 o 14.63, mientras que 282 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BXMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BXMX?
Invertir en Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 11.25 - 14.50 y el precio actual 14.33. Muchos comparan -0.62% y 10.23% antes de colocar órdenes en 14.33 o 14.63. Estudie los cambios diarios de precios de BXMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
El precio más alto de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) en el último año ha sido 14.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.25 - 14.50, una comparación con 14.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
El precio más bajo de Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) para el año ha sido 11.25. La comparación con los actuales 14.33 y 11.25 - 14.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BXMX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BXMX?
En el pasado, Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.39 y 4.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.39
- Open
- 14.32
- Bid
- 14.33
- Ask
- 14.63
- Low
- 14.27
- High
- 14.35
- Volumen
- 282
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- -0.62%
- Cambio a 6 meses
- 10.23%
- Cambio anual
- 4.52%