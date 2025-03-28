KurseKategorien
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest

14.33 USD 0.06 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BXMX hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.27 bis zu einem Hoch von 14.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BXMX heute?

Die Aktie von Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) notiert heute bei 14.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.27 - 14.35 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.39 und das Handelsvolumen erreichte 282. Das Live-Chart von BXMX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BXMX Dividenden?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest wird derzeit mit 14.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BXMX zu verfolgen.

Wie kaufe ich BXMX-Aktien?

Sie können Aktien von Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) zum aktuellen Kurs von 14.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.33 oder 14.63 platziert, während 282 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BXMX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BXMX-Aktien?

Bei einer Investition in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 11.25 - 14.50 und der aktuelle Kurs 14.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.62% und 10.23%, bevor sie Orders zu 14.33 oder 14.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BXMX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Der höchste Kurs von Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) im vergangenen Jahr lag bei 14.50. Innerhalb von 11.25 - 14.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Der niedrigste Kurs von Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) im Laufe des Jahres betrug 11.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.33 und der Spanne 11.25 - 14.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BXMX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BXMX statt?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.39 und 4.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.27 14.35
Jahresspanne
11.25 14.50
Vorheriger Schlusskurs
14.39
Eröffnung
14.32
Bid
14.33
Ask
14.63
Tief
14.27
Hoch
14.35
Volumen
282
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
-0.62%
6-Monatsänderung
10.23%
Jahresänderung
4.52%
04 Oktober, Samstag