Курс BXMX за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 14.35.

Следите за динамикой Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.