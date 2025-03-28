- Обзор рынка
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
Курс BXMX за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 14.35.
Следите за динамикой Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BXMX сегодня?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) сегодня оценивается на уровне 14.33. Инструмент торгуется в пределах 14.27 - 14.35, вчерашнее закрытие составило 14.39, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BXMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 14.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения BXMX на графике в реальном времени.
Как купить акции BXMX?
Вы можете купить акции Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) по текущей цене 14.33. Ордера обычно размещаются около 14.33 или 14.63, тогда как 282 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BXMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BXMX?
Инвестирование в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.25 - 14.50 и текущей цены 14.33. Многие сравнивают -0.62% и 10.23% перед размещением ордеров на 14.33 или 14.63. Изучайте ежедневные изменения цены BXMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) за последний год составила 14.50. Акции заметно колебались в пределах 11.25 - 14.50, сравнение с 14.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) за год составила 11.25. Сравнение с текущими 14.33 и 11.25 - 14.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BXMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BXMX?
В прошлом Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.39 и 4.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.39
- Open
- 14.32
- Bid
- 14.33
- Ask
- 14.63
- Low
- 14.27
- High
- 14.35
- Объем
- 282
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- 10.23%
- Годовое изменение
- 4.52%