BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest

14.33 USD 0.06 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BXMX за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 14.35.

Следите за динамикой Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BXMX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BXMX сегодня?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) сегодня оценивается на уровне 14.33. Инструмент торгуется в пределах 14.27 - 14.35, вчерашнее закрытие составило 14.39, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BXMX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 14.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения BXMX на графике в реальном времени.

Как купить акции BXMX?

Вы можете купить акции Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest (BXMX) по текущей цене 14.33. Ордера обычно размещаются около 14.33 или 14.63, тогда как 282 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BXMX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BXMX?

Инвестирование в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.25 - 14.50 и текущей цены 14.33. Многие сравнивают -0.62% и 10.23% перед размещением ордеров на 14.33 или 14.63. Изучайте ежедневные изменения цены BXMX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) за последний год составила 14.50. Акции заметно колебались в пределах 11.25 - 14.50, сравнение с 14.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) за год составила 11.25. Сравнение с текущими 14.33 и 11.25 - 14.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BXMX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BXMX?

В прошлом Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.39 и 4.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.27 14.35
Годовой диапазон
11.25 14.50
Предыдущее закрытие
14.39
Open
14.32
Bid
14.33
Ask
14.63
Low
14.27
High
14.35
Объем
282
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
-0.62%
6-месячное изменение
10.23%
Годовое изменение
4.52%
04 октября, суббота