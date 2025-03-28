报价部分
货币 / BXMX
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest

14.33 USD 0.06 (0.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BXMX汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点14.27和高点14.35进行交易。

关注Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BXMX股票今天的价格是多少？

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为14.33。它在14.27 - 14.35范围内交易，昨天的收盘价为14.39，交易量达到282。BXMX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为14.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.52%和USD。实时查看图表以跟踪BXMX走势。

如何购买BXMX股票？

您可以以14.33的当前价格购买Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在14.33或14.63附近，而282和0.07%显示市场活动。立即关注BXMX的实时图表更新。

如何投资BXMX股票？

投资Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.25 - 14.50和当前价格14.33。许多人在以14.33或14.63下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看BXMX价格图表，了解每日变化。

Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund的最高价格是14.50。在11.25 - 14.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund（BXMX）的最低价格为11.25。将其与当前的14.33和11.25 - 14.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BXMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BXMX股票是什么时候拆分的？

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.39和4.52%中可见。

日范围
14.27 14.35
年范围
11.25 14.50
前一天收盘价
14.39
开盘价
14.32
卖价
14.33
买价
14.63
最低价
14.27
最高价
14.35
交易量
282
日变化
-0.42%
月变化
-0.62%
6个月变化
10.23%
年变化
4.52%
04 十月, 星期六