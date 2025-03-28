- 概要
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
BXMXの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり14.27の安値と14.35の高値で取引されました。
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BXMX株の現在の価格は？
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日14.33です。14.27 - 14.35内で取引され、前日の終値は14.39、取引量は282に達しました。BXMXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は14.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.52%やUSDにも注目します。BXMXの動きはライブチャートで確認できます。
BXMX株を買う方法は？
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestの株は現在14.33で購入可能です。注文は通常14.33または14.63付近で行われ、282や0.07%が市場の動きを示します。BXMXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BXMX株に投資する方法は？
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅11.25 - 14.50と現在の14.33を考慮します。注文は多くの場合14.33や14.63で行われる前に、-0.62%や10.23%と比較されます。BXMXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fundの株の最高値は？
Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fundの過去1年の最高値は14.50でした。11.25 - 14.50内で株価は大きく変動し、14.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fundの株の最低値は？
Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund(BXMX)の年間最安値は11.25でした。現在の14.33や11.25 - 14.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BXMXの動きはライブチャートで確認できます。
BXMXの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.39、4.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.39
- 始値
- 14.32
- 買値
- 14.33
- 買値
- 14.63
- 安値
- 14.27
- 高値
- 14.35
- 出来高
- 282
- 1日の変化
- -0.42%
- 1ヶ月の変化
- -0.62%
- 6ヶ月の変化
- 10.23%
- 1年の変化
- 4.52%