- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest
Il tasso di cambio BXMX ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.39 e ad un massimo di 14.50.
Segui le dinamiche di Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXMX News
- Nuveen S&P 500 Buy Write Income stock hits 52-week high at $14.49
- Nuveen S&P 500 Buy Write Income stock hits 52-week high at $14.36
- BXMX Delivers Income In Place Of Growth (NYSE:BXMX)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- QQQX: Attractive Discount On Top Of Latest Market Pullback (NASDAQ:QQQX)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BXMX oggi?
Oggi le azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 14.50. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 14.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 651. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BXMX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 14.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BXMX.
Come acquistare azioni BXMX?
Puoi acquistare azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 14.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.50 o 14.80, mentre 651 e 0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BXMX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BXMX?
Investire in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 11.25 - 14.50 e il prezzo attuale 14.50. Molti confrontano 0.55% e 11.54% prima di effettuare ordini su 14.50 o 14.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BXMX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
Il prezzo massimo di Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund nell'ultimo anno è stato 14.50. All'interno di 11.25 - 14.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?
Il prezzo più basso di Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) nel corso dell'anno è stato 11.25. Confrontandolo con gli attuali 14.50 e 11.25 - 14.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BXMX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BXMX?
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.43 e 5.76%.
- Chiusura Precedente
- 14.43
- Apertura
- 14.42
- Bid
- 14.50
- Ask
- 14.80
- Minimo
- 14.39
- Massimo
- 14.50
- Volume
- 651
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 0.55%
- Variazione Semestrale
- 11.54%
- Variazione Annuale
- 5.76%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M