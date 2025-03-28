QuotazioniSezioni
Valute / BXMX
Tornare a Azioni

BXMX: Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest

14.50 USD 0.07 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BXMX ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.39 e ad un massimo di 14.50.

Segui le dinamiche di Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BXMX News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BXMX oggi?

Oggi le azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 14.50. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 14.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 651. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BXMX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 14.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BXMX.

Come acquistare azioni BXMX?

Puoi acquistare azioni Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 14.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.50 o 14.80, mentre 651 e 0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BXMX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BXMX?

Investire in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 11.25 - 14.50 e il prezzo attuale 14.50. Molti confrontano 0.55% e 11.54% prima di effettuare ordini su 14.50 o 14.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BXMX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Il prezzo massimo di Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund nell'ultimo anno è stato 14.50. All'interno di 11.25 - 14.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund?

Il prezzo più basso di Nuveen S&P 500 Buywrite Income Fund (BXMX) nel corso dell'anno è stato 11.25. Confrontandolo con gli attuali 14.50 e 11.25 - 14.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BXMX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BXMX?

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.43 e 5.76%.

Intervallo Giornaliero
14.39 14.50
Intervallo Annuale
11.25 14.50
Chiusura Precedente
14.43
Apertura
14.42
Bid
14.50
Ask
14.80
Minimo
14.39
Massimo
14.50
Volume
651
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
0.55%
Variazione Semestrale
11.54%
Variazione Annuale
5.76%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M