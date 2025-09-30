- Visão do mercado
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
A taxa do BRNY para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.03 e o mais alto foi 48.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Burney U.S. Factor Rotation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BRNY hoje?
Hoje Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) está avaliado em 48.12. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 48.25, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRNY em tempo real.
As ações de Burney U.S. Factor Rotation ETF pagam dividendos?
Atualmente Burney U.S. Factor Rotation ETF está avaliado em 48.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.32% e USD. Monitore os movimentos de BRNY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BRNY?
Você pode comprar ações de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) pelo preço atual 48.12. Ordens geralmente são executadas perto de 48.12 ou 48.42, enquanto 14 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRNY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BRNY?
Investir em Burney U.S. Factor Rotation ETF envolve considerar a faixa anual 34.29 - 48.50 e o preço atual 48.12. Muitos comparam 4.91% e 20.66% antes de enviar ordens em 48.12 ou 48.42. Estude as mudanças diárias de preço de BRNY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Burney U.S. Factor Rotation ETF?
O maior preço de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) no último ano foi 48.50. As ações oscilaram bastante dentro de 34.29 - 48.50, e a comparação com 48.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Burney U.S. Factor Rotation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Burney U.S. Factor Rotation ETF?
O menor preço de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) no ano foi 34.29. A comparação com o preço atual 48.12 e 34.29 - 48.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRNY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRNY?
No passado Burney U.S. Factor Rotation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.25 e 22.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.25
- Open
- 48.20
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Low
- 48.03
- High
- 48.24
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 4.91%
- Mudança de 6 meses
- 20.66%
- Mudança anual
- 22.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8