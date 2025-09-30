- Panoramica
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
Il tasso di cambio BRNY ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.16 e ad un massimo di 48.24.
Segui le dinamiche di Burney U.S. Factor Rotation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRNY oggi?
Oggi le azioni Burney U.S. Factor Rotation ETF sono prezzate a 48.24. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 48.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRNY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Burney U.S. Factor Rotation ETF pagano dividendi?
Burney U.S. Factor Rotation ETF è attualmente valutato a 48.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRNY.
Come acquistare azioni BRNY?
Puoi acquistare azioni Burney U.S. Factor Rotation ETF al prezzo attuale di 48.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.24 o 48.54, mentre 3 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRNY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRNY?
Investire in Burney U.S. Factor Rotation ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.29 - 48.50 e il prezzo attuale 48.24. Molti confrontano 5.17% e 20.96% prima di effettuare ordini su 48.24 o 48.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRNY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Il prezzo massimo di Burney U.S. Factor Rotation ETF nell'ultimo anno è stato 48.50. All'interno di 34.29 - 48.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Burney U.S. Factor Rotation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Il prezzo più basso di Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) nel corso dell'anno è stato 34.29. Confrontandolo con gli attuali 48.24 e 34.29 - 48.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRNY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRNY?
Burney U.S. Factor Rotation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.25 e 22.62%.
- Chiusura Precedente
- 48.25
- Apertura
- 48.20
- Bid
- 48.24
- Ask
- 48.54
- Minimo
- 48.16
- Massimo
- 48.24
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 5.17%
- Variazione Semestrale
- 20.96%
- Variazione Annuale
- 22.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8