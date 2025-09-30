- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
Der Wechselkurs von BRNY hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.03 bis zu einem Hoch von 48.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Burney U.S. Factor Rotation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRNY heute?
Die Aktie von Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) notiert heute bei 48.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.25 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von BRNY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRNY Dividenden?
Burney U.S. Factor Rotation ETF wird derzeit mit 48.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRNY zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRNY-Aktien?
Sie können Aktien von Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) zum aktuellen Kurs von 48.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.12 oder 48.42 platziert, während 14 und -0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRNY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRNY-Aktien?
Bei einer Investition in Burney U.S. Factor Rotation ETF müssen die jährliche Spanne 34.29 - 48.50 und der aktuelle Kurs 48.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.91% und 20.66%, bevor sie Orders zu 48.12 oder 48.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRNY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Der höchste Kurs von Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) im vergangenen Jahr lag bei 48.50. Innerhalb von 34.29 - 48.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Burney U.S. Factor Rotation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Der niedrigste Kurs von Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) im Laufe des Jahres betrug 34.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.12 und der Spanne 34.29 - 48.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRNY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRNY statt?
Burney U.S. Factor Rotation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.25 und 22.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.25
- Eröffnung
- 48.20
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Tief
- 48.03
- Hoch
- 48.24
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 4.91%
- 6-Monatsänderung
- 20.66%
- Jahresänderung
- 22.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8