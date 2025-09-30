КотировкиРазделы
Валюты / BRNY
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF

48.24 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRNY за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.16, а максимальная — 48.24.

Следите за динамикой Burney U.S. Factor Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRNY сегодня?

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) сегодня оценивается на уровне 48.24. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 48.25, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRNY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Burney U.S. Factor Rotation ETF?

Burney U.S. Factor Rotation ETF в настоящее время оценивается в 48.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.62% и USD. Отслеживайте движения BRNY на графике в реальном времени.

Как купить акции BRNY?

Вы можете купить акции Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) по текущей цене 48.24. Ордера обычно размещаются около 48.24 или 48.54, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRNY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRNY?

Инвестирование в Burney U.S. Factor Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 34.29 - 48.50 и текущей цены 48.24. Многие сравнивают 5.17% и 20.96% перед размещением ордеров на 48.24 или 48.54. Изучайте ежедневные изменения цены BRNY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Burney U.S. Factor Rotation ETF?

Самая высокая цена Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) за последний год составила 48.50. Акции заметно колебались в пределах 34.29 - 48.50, сравнение с 48.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Burney U.S. Factor Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Burney U.S. Factor Rotation ETF?

Самая низкая цена Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) за год составила 34.29. Сравнение с текущими 48.24 и 34.29 - 48.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRNY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRNY?

В прошлом Burney U.S. Factor Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.25 и 22.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.16 48.24
Годовой диапазон
34.29 48.50
Предыдущее закрытие
48.25
Open
48.20
Bid
48.24
Ask
48.54
Low
48.16
High
48.24
Объем
3
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
5.17%
6-месячное изменение
20.96%
Годовое изменение
22.62%
