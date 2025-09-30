- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
Курс BRNY за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.16, а максимальная — 48.24.
Следите за динамикой Burney U.S. Factor Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRNY сегодня?
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) сегодня оценивается на уровне 48.24. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 48.25, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRNY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Burney U.S. Factor Rotation ETF в настоящее время оценивается в 48.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.62% и USD. Отслеживайте движения BRNY на графике в реальном времени.
Как купить акции BRNY?
Вы можете купить акции Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) по текущей цене 48.24. Ордера обычно размещаются около 48.24 или 48.54, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRNY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRNY?
Инвестирование в Burney U.S. Factor Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 34.29 - 48.50 и текущей цены 48.24. Многие сравнивают 5.17% и 20.96% перед размещением ордеров на 48.24 или 48.54. Изучайте ежедневные изменения цены BRNY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Самая высокая цена Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) за последний год составила 48.50. Акции заметно колебались в пределах 34.29 - 48.50, сравнение с 48.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Burney U.S. Factor Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Самая низкая цена Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) за год составила 34.29. Сравнение с текущими 48.24 и 34.29 - 48.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRNY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRNY?
В прошлом Burney U.S. Factor Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.25 и 22.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.25
- Open
- 48.20
- Bid
- 48.24
- Ask
- 48.54
- Low
- 48.16
- High
- 48.24
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 5.17%
- 6-месячное изменение
- 20.96%
- Годовое изменение
- 22.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8