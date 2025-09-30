- Panorámica
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
El tipo de cambio de BRNY de hoy ha cambiado un -0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.06, mientras que el máximo ha alcanzado 48.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Burney U.S. Factor Rotation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BRNY hoy?
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) se evalúa hoy en 48.11. El instrumento se negocia dentro de -0.29%; el cierre de ayer ha sido 48.25 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRNY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Burney U.S. Factor Rotation ETF se evalúa actualmente en 48.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.29% y USD. Monitoree los movimientos de BRNY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BRNY?
Puede comprar acciones de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) al precio actual de 48.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.11 o 48.41, mientras que 5 y -0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRNY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BRNY?
Invertir en Burney U.S. Factor Rotation ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.29 - 48.50 y el precio actual 48.11. Muchos comparan 4.88% y 20.64% antes de colocar órdenes en 48.11 o 48.41. Estudie los cambios diarios de precios de BRNY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Burney U.S. Factor Rotation ETF?
El precio más alto de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) en el último año ha sido 48.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.29 - 48.50, una comparación con 48.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Burney U.S. Factor Rotation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Burney U.S. Factor Rotation ETF?
El precio más bajo de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) para el año ha sido 34.29. La comparación con los actuales 48.11 y 34.29 - 48.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRNY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRNY?
En el pasado, Burney U.S. Factor Rotation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.25 y 22.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.25
- Open
- 48.20
- Bid
- 48.11
- Ask
- 48.41
- Low
- 48.06
- High
- 48.24
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.29%
- Cambio mensual
- 4.88%
- Cambio a 6 meses
- 20.64%
- Cambio anual
- 22.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8