BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF

48.11 USD 0.14 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRNYの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり48.06の安値と48.24の高値で取引されました。

Burney U.S. Factor Rotation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.06 48.24
1年のレンジ
34.29 48.50
以前の終値
48.25
始値
48.20
買値
48.11
買値
48.41
安値
48.06
高値
48.24
出来高
5
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
4.88%
6ヶ月の変化
20.64%
1年の変化
22.29%
