BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
BRNYの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり48.06の安値と48.24の高値で取引されました。
Burney U.S. Factor Rotation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BRNY株の現在の価格は？
Burney U.S. Factor Rotation ETFの株価は本日48.11です。-0.29%内で取引され、前日の終値は48.25、取引量は5に達しました。BRNYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Burney U.S. Factor Rotation ETFの株は配当を出しますか？
Burney U.S. Factor Rotation ETFの現在の価格は48.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.29%やUSDにも注目します。BRNYの動きはライブチャートで確認できます。
BRNY株を買う方法は？
Burney U.S. Factor Rotation ETFの株は現在48.11で購入可能です。注文は通常48.11または48.41付近で行われ、5や-0.19%が市場の動きを示します。BRNYの最新情報はライブチャートで確認できます。
BRNY株に投資する方法は？
Burney U.S. Factor Rotation ETFへの投資では、年間の値幅34.29 - 48.50と現在の48.11を考慮します。注文は多くの場合48.11や48.41で行われる前に、4.88%や20.64%と比較されます。BRNYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Burney U.S. Factor Rotation ETFの株の最高値は？
Burney U.S. Factor Rotation ETFの過去1年の最高値は48.50でした。34.29 - 48.50内で株価は大きく変動し、48.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Burney U.S. Factor Rotation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Burney U.S. Factor Rotation ETFの株の最低値は？
Burney U.S. Factor Rotation ETF(BRNY)の年間最安値は34.29でした。現在の48.11や34.29 - 48.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRNYの動きはライブチャートで確認できます。
BRNYの株式分割はいつ行われましたか？
Burney U.S. Factor Rotation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.25、22.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.25
- 始値
- 48.20
- 買値
- 48.11
- 買値
- 48.41
- 安値
- 48.06
- 高値
- 48.24
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 4.88%
- 6ヶ月の変化
- 20.64%
- 1年の変化
- 22.29%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8