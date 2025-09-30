- Aperçu
BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
Le taux de change de BRNY a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.21 et à un maximum de 48.38.
Suivez la dynamique Burney U.S. Factor Rotation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRNY aujourd'hui ?
L'action Burney U.S. Factor Rotation ETF est cotée à 48.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 48.15 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de BRNY présente ces mises à jour.
L'action Burney U.S. Factor Rotation ETF verse-t-elle des dividendes ?
Burney U.S. Factor Rotation ETF est actuellement valorisé à 48.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRNY.
Comment acheter des actions BRNY ?
Vous pouvez acheter des actions Burney U.S. Factor Rotation ETF au cours actuel de 48.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.25 ou de 48.55, le 10 et le -0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRNY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRNY ?
Investir dans Burney U.S. Factor Rotation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.29 - 48.50 et le prix actuel 48.25. Beaucoup comparent 5.19% et 20.99% avant de passer des ordres à 48.25 ou 48.55. Consultez le graphique du cours de BRNY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Burney U.S. Factor Rotation ETF ?
Le cours le plus élevé de Burney U.S. Factor Rotation ETF l'année dernière était 48.50. Au cours de 34.29 - 48.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Burney U.S. Factor Rotation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Burney U.S. Factor Rotation ETF ?
Le cours le plus bas de Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) sur l'année a été 34.29. Sa comparaison avec 48.25 et 34.29 - 48.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRNY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRNY a-t-elle été divisée ?
Burney U.S. Factor Rotation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.15 et 22.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.15
- Ouverture
- 48.38
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Plus Bas
- 48.21
- Plus Haut
- 48.38
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 5.19%
- Changement à 6 Mois
- 20.99%
- Changement Annuel
- 22.65%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8