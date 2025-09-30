BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF
今日BRNY汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点48.06和高点48.24进行交易。
关注Burney U.S. Factor Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BRNY股票今天的价格是多少？
Burney U.S. Factor Rotation ETF股票今天的定价为48.11。它在-0.29%范围内交易，昨天的收盘价为48.25，交易量达到5。BRNY的实时价格图表显示了这些更新。
Burney U.S. Factor Rotation ETF股票是否支付股息？
Burney U.S. Factor Rotation ETF目前的价值为48.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.29%和USD。实时查看图表以跟踪BRNY走势。
如何购买BRNY股票？
您可以以48.11的当前价格购买Burney U.S. Factor Rotation ETF股票。订单通常设置在48.11或48.41附近，而5和-0.19%显示市场活动。立即关注BRNY的实时图表更新。
如何投资BRNY股票？
投资Burney U.S. Factor Rotation ETF需要考虑年度范围34.29 - 48.50和当前价格48.11。许多人在以48.11或48.41下订单之前，会比较4.88%和。实时查看BRNY价格图表，了解每日变化。
Burney U.S. Factor Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Burney U.S. Factor Rotation ETF的最高价格是48.50。在34.29 - 48.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burney U.S. Factor Rotation ETF的绩效。
Burney U.S. Factor Rotation ETF股票的最低价格是多少？
Burney U.S. Factor Rotation ETF（BRNY）的最低价格为34.29。将其与当前的48.11和34.29 - 48.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRNY股票是什么时候拆分的？
Burney U.S. Factor Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.25和22.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.25
- 开盘价
- 48.20
- 卖价
- 48.11
- 买价
- 48.41
- 最低价
- 48.06
- 最高价
- 48.24
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 4.88%
- 6个月变化
- 20.64%
- 年变化
- 22.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8