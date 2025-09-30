报价部分
货币 / BRNY
回到股票

BRNY: Burney U.S. Factor Rotation ETF

48.11 USD 0.14 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BRNY汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点48.06和高点48.24进行交易。

关注Burney U.S. Factor Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BRNY股票今天的价格是多少？

Burney U.S. Factor Rotation ETF股票今天的定价为48.11。它在-0.29%范围内交易，昨天的收盘价为48.25，交易量达到5。BRNY的实时价格图表显示了这些更新。

Burney U.S. Factor Rotation ETF股票是否支付股息？

Burney U.S. Factor Rotation ETF目前的价值为48.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.29%和USD。实时查看图表以跟踪BRNY走势。

如何购买BRNY股票？

您可以以48.11的当前价格购买Burney U.S. Factor Rotation ETF股票。订单通常设置在48.11或48.41附近，而5和-0.19%显示市场活动。立即关注BRNY的实时图表更新。

如何投资BRNY股票？

投资Burney U.S. Factor Rotation ETF需要考虑年度范围34.29 - 48.50和当前价格48.11。许多人在以48.11或48.41下订单之前，会比较4.88%和。实时查看BRNY价格图表，了解每日变化。

Burney U.S. Factor Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Burney U.S. Factor Rotation ETF的最高价格是48.50。在34.29 - 48.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burney U.S. Factor Rotation ETF的绩效。

Burney U.S. Factor Rotation ETF股票的最低价格是多少？

Burney U.S. Factor Rotation ETF（BRNY）的最低价格为34.29。将其与当前的48.11和34.29 - 48.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRNY股票是什么时候拆分的？

Burney U.S. Factor Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.25和22.29%中可见。

日范围
48.06 48.24
年范围
34.29 48.50
前一天收盘价
48.25
开盘价
48.20
卖价
48.11
买价
48.41
最低价
48.06
最高价
48.24
交易量
5
日变化
-0.29%
月变化
4.88%
6个月变化
20.64%
年变化
22.29%
