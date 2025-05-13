Moedas / BPRN
BPRN: Princeton Bancorp Inc
32.51 USD 0.52 (1.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BPRN para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.10 e o mais alto foi 32.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Princeton Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.10 32.74
Faixa anual
27.25 39.35
- Fechamento anterior
- 31.99
- Open
- 32.10
- Bid
- 32.51
- Ask
- 32.81
- Low
- 32.10
- High
- 32.74
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- -2.11%
- Mudança de 6 meses
- 5.04%
- Mudança anual
- -13.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh