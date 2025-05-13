KurseKategorien
BPRN: Princeton Bancorp Inc

32.35 USD 0.20 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BPRN hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.32 bis zu einem Hoch von 32.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Princeton Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.32 32.36
Jahresspanne
27.25 39.35
Vorheriger Schlusskurs
32.55
Eröffnung
32.34
Bid
32.35
Ask
32.65
Tief
32.32
Hoch
32.36
Volumen
20
Tagesänderung
-0.61%
Monatsänderung
-2.59%
6-Monatsänderung
4.52%
Jahresänderung
-13.62%
