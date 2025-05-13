Währungen / BPRN
BPRN: Princeton Bancorp Inc
32.35 USD 0.20 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BPRN hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.32 bis zu einem Hoch von 32.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Princeton Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BPRN News
- Princeton Bancorp director Tuchman buys BPRN shares worth $63,009
- Here's What Key Metrics Tell Us About Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings
- Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings Top Estimates
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Princeton Bancorp declares $0.30 quarterly cash dividend
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $73,701 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells shares for $76,614
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $17,880 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells $18,263 in stock
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman acquires $32,672 in stock
Tagesspanne
32.32 32.36
Jahresspanne
27.25 39.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.55
- Eröffnung
- 32.34
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Tief
- 32.32
- Hoch
- 32.36
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- 4.52%
- Jahresänderung
- -13.62%
