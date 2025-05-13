Valute / BPRN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BPRN: Princeton Bancorp Inc
31.91 USD 0.64 (1.97%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BPRN ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.91 e ad un massimo di 32.38.
Segui le dinamiche di Princeton Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BPRN News
- Princeton Bancorp director Tuchman buys BPRN shares worth $63,009
- Here's What Key Metrics Tell Us About Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings
- Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings Top Estimates
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Princeton Bancorp declares $0.30 quarterly cash dividend
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $73,701 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells shares for $76,614
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $17,880 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells $18,263 in stock
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman acquires $32,672 in stock
Intervallo Giornaliero
31.91 32.38
Intervallo Annuale
27.25 39.35
- Chiusura Precedente
- 32.55
- Apertura
- 32.34
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- Minimo
- 31.91
- Massimo
- 32.38
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -1.97%
- Variazione Mensile
- -3.91%
- Variazione Semestrale
- 3.10%
- Variazione Annuale
- -14.79%
21 settembre, domenica