QuotazioniSezioni
Valute / BPRN
Tornare a Azioni

BPRN: Princeton Bancorp Inc

31.91 USD 0.64 (1.97%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BPRN ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.91 e ad un massimo di 32.38.

Segui le dinamiche di Princeton Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BPRN News

Intervallo Giornaliero
31.91 32.38
Intervallo Annuale
27.25 39.35
Chiusura Precedente
32.55
Apertura
32.34
Bid
31.91
Ask
32.21
Minimo
31.91
Massimo
32.38
Volume
67
Variazione giornaliera
-1.97%
Variazione Mensile
-3.91%
Variazione Semestrale
3.10%
Variazione Annuale
-14.79%
21 settembre, domenica