통화 / BPRN
BPRN: Princeton Bancorp Inc
31.91 USD 0.64 (1.97%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BPRN 환율이 오늘 -1.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.91이고 고가는 32.38이었습니다.
Princeton Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
31.91 32.38
년간 변동
27.25 39.35
- 이전 종가
- 32.55
- 시가
- 32.34
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- 저가
- 31.91
- 고가
- 32.38
- 볼륨
- 67
- 일일 변동
- -1.97%
- 월 변동
- -3.91%
- 6개월 변동
- 3.10%
- 년간 변동율
- -14.79%
20 9월, 토요일