BPRN: Princeton Bancorp Inc

32.07 USD 0.94 (2.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BPRN за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.75, а максимальная — 33.28.

Следите за динамикой Princeton Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.75 33.28
Годовой диапазон
27.25 39.35
Предыдущее закрытие
33.01
Open
33.00
Bid
32.07
Ask
32.37
Low
31.75
High
33.28
Объем
54
Дневное изменение
-2.85%
Месячное изменение
-3.43%
6-месячное изменение
3.62%
Годовое изменение
-14.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.