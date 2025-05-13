Валюты / BPRN
BPRN: Princeton Bancorp Inc
32.07 USD 0.94 (2.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BPRN за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.75, а максимальная — 33.28.
Следите за динамикой Princeton Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BPRN
- Princeton Bancorp director Tuchman buys BPRN shares worth $63,009
- Here's What Key Metrics Tell Us About Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings
- Princeton Bancorp (BPRN) Q2 Earnings Top Estimates
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Princeton Bancorp declares $0.30 quarterly cash dividend
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $73,701 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells shares for $76,614
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman buys $17,880 in stock
- Princeton Bancorp chief lending officer sells $18,263 in stock
- Princeton Bancorp director Martin Tuchman acquires $32,672 in stock
Дневной диапазон
31.75 33.28
Годовой диапазон
27.25 39.35
- Предыдущее закрытие
- 33.01
- Open
- 33.00
- Bid
- 32.07
- Ask
- 32.37
- Low
- 31.75
- High
- 33.28
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- -3.43%
- 6-месячное изменение
- 3.62%
- Годовое изменение
- -14.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.