BOF: BranchOut Food Inc
2.31 USD 0.03 (1.32%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BOF para hoje mudou para 1.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.25 e o mais alto foi 2.34.
Veja a dinâmica do par de moedas BranchOut Food Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOF Notícias
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Faixa diária
2.25 2.34
Faixa anual
1.31 3.10
- Fechamento anterior
- 2.28
- Open
- 2.28
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.25
- High
- 2.34
- Volume
- 169
- Mudança diária
- 1.32%
- Mudança mensal
- 6.45%
- Mudança de 6 meses
- -4.55%
- Mudança anual
- 54.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh