통화 / BOF
BOF: BranchOut Food Inc
2.26 USD 0.05 (2.16%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BOF 환율이 오늘 -2.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.24이고 고가는 2.33이었습니다.
BranchOut Food Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BOF News
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
일일 변동 비율
2.24 2.33
년간 변동
1.31 3.10
- 이전 종가
- 2.31
- 시가
- 2.33
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- 저가
- 2.24
- 고가
- 2.33
- 볼륨
- 98
- 일일 변동
- -2.16%
- 월 변동
- 4.15%
- 6개월 변동
- -6.61%
- 년간 변동율
- 50.67%
20 9월, 토요일