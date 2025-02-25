通貨 / BOF
BOF: BranchOut Food Inc
2.31 USD 0.03 (1.32%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOFの今日の為替レートは、1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり2.25の安値と2.34の高値で取引されました。
BranchOut Food Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BOF News
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
1日のレンジ
2.25 2.34
1年のレンジ
1.31 3.10
- 以前の終値
- 2.28
- 始値
- 2.28
- 買値
- 2.31
- 買値
- 2.61
- 安値
- 2.25
- 高値
- 2.34
- 出来高
- 169
- 1日の変化
- 1.32%
- 1ヶ月の変化
- 6.45%
- 6ヶ月の変化
- -4.55%
- 1年の変化
- 54.00%
