Валюты / BOF
BOF: BranchOut Food Inc
2.31 USD 0.05 (2.12%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOF за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.29, а максимальная — 2.35.
Следите за динамикой BranchOut Food Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOF
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Дневной диапазон
2.29 2.35
Годовой диапазон
1.31 3.10
- Предыдущее закрытие
- 2.36
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.29
- High
- 2.35
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -2.12%
- Месячное изменение
- 6.45%
- 6-месячное изменение
- -4.55%
- Годовое изменение
- 54.00%
