BOF: BranchOut Food Inc
2.26 USD 0.05 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOF ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.24 e ad un massimo di 2.33.
Segui le dinamiche di BranchOut Food Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BOF News
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Intervallo Giornaliero
2.24 2.33
Intervallo Annuale
1.31 3.10
- Chiusura Precedente
- 2.31
- Apertura
- 2.33
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Minimo
- 2.24
- Massimo
- 2.33
- Volume
- 98
- Variazione giornaliera
- -2.16%
- Variazione Mensile
- 4.15%
- Variazione Semestrale
- -6.61%
- Variazione Annuale
- 50.67%
21 settembre, domenica