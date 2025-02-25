QuotazioniSezioni
Valute / BOF
BOF: BranchOut Food Inc

2.26 USD 0.05 (2.16%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOF ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.24 e ad un massimo di 2.33.

Segui le dinamiche di BranchOut Food Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.24 2.33
Intervallo Annuale
1.31 3.10
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.33
Bid
2.26
Ask
2.56
Minimo
2.24
Massimo
2.33
Volume
98
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
4.15%
Variazione Semestrale
-6.61%
Variazione Annuale
50.67%
21 settembre, domenica