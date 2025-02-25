Währungen / BOF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOF: BranchOut Food Inc
2.29 USD 0.02 (0.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOF hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die BranchOut Food Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOF News
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Tagesspanne
2.25 2.33
Jahresspanne
1.31 3.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.31
- Eröffnung
- 2.33
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.33
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 5.53%
- 6-Monatsänderung
- -5.37%
- Jahresänderung
- 52.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K