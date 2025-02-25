Devises / BOF
BOF: BranchOut Food Inc
2.26 USD 0.05 (2.16%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOF a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.24 et à un maximum de 2.33.
Suivez la dynamique BranchOut Food Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOF Nouvelles
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Range quotidien
2.24 2.33
Range Annuel
1.31 3.10
- Clôture Précédente
- 2.31
- Ouverture
- 2.33
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Plus Bas
- 2.24
- Plus Haut
- 2.33
- Volume
- 98
- Changement quotidien
- -2.16%
- Changement Mensuel
- 4.15%
- Changement à 6 Mois
- -6.61%
- Changement Annuel
- 50.67%
20 septembre, samedi