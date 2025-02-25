Divisas / BOF
BOF: BranchOut Food Inc
2.28 USD 0.03 (1.30%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOF de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.25, mientras que el máximo ha alcanzado 2.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BranchOut Food Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOF News
- BranchOut Food reports record June revenue amid operational improvements
- BranchOut Food secures $2.8 million in new warehouse club orders
- BranchOut’s banana chips selected for U.S. Army combat ration testing
- BranchOut Food secures $1 million from Kaufman Kapital
- branchout food inc. enters agreement with kaufman kapital
- BranchOut Food Reports Record $3.2M in Q1 Revenue Following Peru Factory Ramp-Up, National Retail Expansion, and $5“6M Ingredient Channel Partnershi
- BranchOut's Partnership With MicroDried Expected To Boost Annual Sales By At Least $5 Million: Details - Branchout Food (NASDAQ:BOF)
- Fairlight Alpha Fund Q4 2024 Letter
Rango diario
2.25 2.35
Rango anual
1.31 3.10
- Cierres anteriores
- 2.31
- Open
- 2.30
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Low
- 2.25
- High
- 2.35
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- 5.07%
- Cambio a 6 meses
- -5.79%
- Cambio anual
- 52.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B