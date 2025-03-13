- Visão do mercado
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF
A taxa do BITX para hoje mudou para -1.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.49 e o mais alto foi 54.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BITX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BITX hoje?
Hoje Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) está avaliado em 54.02. O instrumento é negociado dentro de -1.87%, o fechamento de ontem foi 55.05, e o volume de negociação atingiu 1550. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITX em tempo real.
As ações de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF está avaliado em 54.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 90.14% e USD. Monitore os movimentos de BITX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BITX?
Você pode comprar ações de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) pelo preço atual 54.02. Ordens geralmente são executadas perto de 54.02 ou 54.32, enquanto 1550 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BITX?
Investir em Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 24.23 - 72.80 e o preço atual 54.02. Muitos comparam 3.78% e 48.00% antes de enviar ordens em 54.02 ou 54.32. Estude as mudanças diárias de preço de BITX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações 2x Bitcoin Strategy ETF?
O maior preço de 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) no último ano foi 72.80. As ações oscilaram bastante dentro de 24.23 - 72.80, e a comparação com 55.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações 2x Bitcoin Strategy ETF?
O menor preço de 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) no ano foi 24.23. A comparação com o preço atual 54.02 e 24.23 - 72.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITX?
No passado Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.05 e 90.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 55.05
- Open
- 54.37
- Bid
- 54.02
- Ask
- 54.32
- Low
- 53.49
- High
- 54.39
- Volume
- 1.550 K
- Mudança diária
- -1.87%
- Mudança mensal
- 3.78%
- Mudança de 6 meses
- 48.00%
- Mudança anual
- 90.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8