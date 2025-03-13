QuotazioniSezioni
Valute / BITX
Tornare a Azioni

BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

55.05 USD 4.89 (9.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BITX ha avuto una variazione del 9.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.91 e ad un massimo di 55.16.

Segui le dinamiche di Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BITX News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BITX oggi?

Oggi le azioni Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF sono prezzate a 55.05. Viene scambiato all'interno di 9.75%, la chiusura di ieri è stata 50.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 7778. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF pagano dividendi?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF è attualmente valutato a 55.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 93.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITX.

Come acquistare azioni BITX?

Puoi acquistare azioni Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF al prezzo attuale di 55.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 55.05 o 55.35, mentre 7778 e 3.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BITX?

Investire in Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.23 - 72.80 e il prezzo attuale 55.05. Molti confrontano 5.76% e 50.82% prima di effettuare ordini su 55.05 o 55.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni 2x Bitcoin Strategy ETF?

Il prezzo massimo di 2x Bitcoin Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 72.80. All'interno di 24.23 - 72.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni 2x Bitcoin Strategy ETF?

Il prezzo più basso di 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) nel corso dell'anno è stato 24.23. Confrontandolo con gli attuali 55.05 e 24.23 - 72.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITX?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.16 e 93.77%.

Intervallo Giornaliero
52.91 55.16
Intervallo Annuale
24.23 72.80
Chiusura Precedente
50.16
Apertura
53.01
Bid
55.05
Ask
55.35
Minimo
52.91
Massimo
55.16
Volume
7.778 K
Variazione giornaliera
9.75%
Variazione Mensile
5.76%
Variazione Semestrale
50.82%
Variazione Annuale
93.77%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8