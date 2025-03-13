报价部分
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

55.05 USD 4.89 (9.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BITX汇率已更改9.75%。当日，交易品种以低点52.91和高点55.16进行交易。

关注Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BITX新闻

常见问题解答

BITX股票今天的价格是多少？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为55.05。它在9.75%范围内交易，昨天的收盘价为50.16，交易量达到7778。BITX的实时价格图表显示了这些更新。

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF目前的价值为55.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注93.77%和USD。实时查看图表以跟踪BITX走势。

如何购买BITX股票？

您可以以55.05的当前价格购买Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在55.05或55.35附近，而7778和3.85%显示市场活动。立即关注BITX的实时图表更新。

如何投资BITX股票？

投资Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围24.23 - 72.80和当前价格55.05。许多人在以55.05或55.35下订单之前，会比较5.76%和。实时查看BITX价格图表，了解每日变化。

2x Bitcoin Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，2x Bitcoin Strategy ETF的最高价格是72.80。在24.23 - 72.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF的绩效。

2x Bitcoin Strategy ETF股票的最低价格是多少？

2x Bitcoin Strategy ETF（BITX）的最低价格为24.23。将其与当前的55.05和24.23 - 72.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITX股票是什么时候拆分的？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.16和93.77%中可见。

日范围
52.91 55.16
年范围
24.23 72.80
前一天收盘价
50.16
开盘价
53.01
卖价
55.05
买价
55.35
最低价
52.91
最高价
55.16
交易量
7.778 K
日变化
9.75%
月变化
5.76%
6个月变化
50.82%
年变化
93.77%
