BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF
今日BITX汇率已更改9.75%。当日，交易品种以低点52.91和高点55.16进行交易。
关注Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BITX新闻
常见问题解答
BITX股票今天的价格是多少？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为55.05。它在9.75%范围内交易，昨天的收盘价为50.16，交易量达到7778。BITX的实时价格图表显示了这些更新。
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF目前的价值为55.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注93.77%和USD。实时查看图表以跟踪BITX走势。
如何购买BITX股票？
您可以以55.05的当前价格购买Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在55.05或55.35附近，而7778和3.85%显示市场活动。立即关注BITX的实时图表更新。
如何投资BITX股票？
投资Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围24.23 - 72.80和当前价格55.05。许多人在以55.05或55.35下订单之前，会比较5.76%和。实时查看BITX价格图表，了解每日变化。
2x Bitcoin Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，2x Bitcoin Strategy ETF的最高价格是72.80。在24.23 - 72.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF的绩效。
2x Bitcoin Strategy ETF股票的最低价格是多少？
2x Bitcoin Strategy ETF（BITX）的最低价格为24.23。将其与当前的55.05和24.23 - 72.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITX股票是什么时候拆分的？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.16和93.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.16
- 开盘价
- 53.01
- 卖价
- 55.05
- 买价
- 55.35
- 最低价
- 52.91
- 最高价
- 55.16
- 交易量
- 7.778 K
- 日变化
- 9.75%
- 月变化
- 5.76%
- 6个月变化
- 50.82%
- 年变化
- 93.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8