BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

55.05 USD 4.89 (9.75%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BITX a changé de 9.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.91 et à un maximum de 55.16.

Suivez la dynamique Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BITX aujourd'hui ?

L'action Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF est cotée à 55.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.75%, a clôturé hier à 50.16 et son volume d'échange a atteint 7778. Le graphique en temps réel du cours de BITX présente ces mises à jour.

L'action Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF est actuellement valorisé à 55.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 93.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BITX.

Comment acheter des actions BITX ?

Vous pouvez acheter des actions Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF au cours actuel de 55.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.05 ou de 55.35, le 7778 et le 3.85% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BITX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BITX ?

Investir dans Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.23 - 72.80 et le prix actuel 55.05. Beaucoup comparent 5.76% et 50.82% avant de passer des ordres à 55.05 ou 55.35. Consultez le graphique du cours de BITX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action 2x Bitcoin Strategy ETF ?

Le cours le plus élevé de 2x Bitcoin Strategy ETF l'année dernière était 72.80. Au cours de 24.23 - 72.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.16 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action 2x Bitcoin Strategy ETF ?

Le cours le plus bas de 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) sur l'année a été 24.23. Sa comparaison avec 55.05 et 24.23 - 72.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BITX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BITX a-t-elle été divisée ?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.16 et 93.77% après les opérations sur titres.

Range quotidien
52.91 55.16
Range Annuel
24.23 72.80
Clôture Précédente
50.16
Ouverture
53.01
Bid
55.05
Ask
55.35
Plus Bas
52.91
Plus Haut
55.16
Volume
7.778 K
Changement quotidien
9.75%
Changement Mensuel
5.76%
Changement à 6 Mois
50.82%
Changement Annuel
93.77%
