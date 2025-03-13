クォートセクション
通貨 / BITX
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

54.02 USD 1.03 (1.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BITXの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり53.49の安値と54.39の高値で取引されました。

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BITX株の現在の価格は？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株価は本日54.02です。-1.87%内で取引され、前日の終値は55.05、取引量は1550に達しました。BITXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は54.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は90.14%やUSDにも注目します。BITXの動きはライブチャートで確認できます。

BITX株を買う方法は？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株は現在54.02で購入可能です。注文は通常54.02または54.32付近で行われ、1550や-0.64%が市場の動きを示します。BITXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BITX株に投資する方法は？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFへの投資では、年間の値幅24.23 - 72.80と現在の54.02を考慮します。注文は多くの場合54.02や54.32で行われる前に、3.78%や48.00%と比較されます。BITXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

2x Bitcoin Strategy ETFの株の最高値は？

2x Bitcoin Strategy ETFの過去1年の最高値は72.80でした。24.23 - 72.80内で株価は大きく変動し、55.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

2x Bitcoin Strategy ETFの株の最低値は？

2x Bitcoin Strategy ETF(BITX)の年間最安値は24.23でした。現在の54.02や24.23 - 72.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITXの動きはライブチャートで確認できます。

BITXの株式分割はいつ行われましたか？

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.05、90.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
53.49 54.39
1年のレンジ
24.23 72.80
以前の終値
55.05
始値
54.37
買値
54.02
買値
54.32
安値
53.49
高値
54.39
出来高
1.550 K
1日の変化
-1.87%
1ヶ月の変化
3.78%
6ヶ月の変化
48.00%
1年の変化
90.14%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8