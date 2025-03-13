- 概要
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF
BITXの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり53.49の安値と54.39の高値で取引されました。
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITX News
よくあるご質問
BITX株の現在の価格は？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株価は本日54.02です。-1.87%内で取引され、前日の終値は55.05、取引量は1550に達しました。BITXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は54.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は90.14%やUSDにも注目します。BITXの動きはライブチャートで確認できます。
BITX株を買う方法は？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFの株は現在54.02で購入可能です。注文は通常54.02または54.32付近で行われ、1550や-0.64%が市場の動きを示します。BITXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BITX株に投資する方法は？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFへの投資では、年間の値幅24.23 - 72.80と現在の54.02を考慮します。注文は多くの場合54.02や54.32で行われる前に、3.78%や48.00%と比較されます。BITXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
2x Bitcoin Strategy ETFの株の最高値は？
2x Bitcoin Strategy ETFの過去1年の最高値は72.80でした。24.23 - 72.80内で株価は大きく変動し、55.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
2x Bitcoin Strategy ETFの株の最低値は？
2x Bitcoin Strategy ETF(BITX)の年間最安値は24.23でした。現在の54.02や24.23 - 72.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITXの動きはライブチャートで確認できます。
BITXの株式分割はいつ行われましたか？
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.05、90.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 55.05
- 始値
- 54.37
- 買値
- 54.02
- 買値
- 54.32
- 安値
- 53.49
- 高値
- 54.39
- 出来高
- 1.550 K
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- 3.78%
- 6ヶ月の変化
- 48.00%
- 1年の変化
- 90.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8