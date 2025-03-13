КотировкиРазделы
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

55.05 USD 4.89 (9.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITX за сегодня изменился на 9.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.91, а максимальная — 55.16.

Следите за динамикой Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Какова цена акций BITX сегодня?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) сегодня оценивается на уровне 55.05. Инструмент торгуется в пределах 9.75%, вчерашнее закрытие составило 50.16, а торговый объем достиг 7778. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF в настоящее время оценивается в 55.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 93.77% и USD. Отслеживайте движения BITX на графике в реальном времени.

Как купить акции BITX?

Вы можете купить акции Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) по текущей цене 55.05. Ордера обычно размещаются около 55.05 или 55.35, тогда как 7778 и 3.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITX?

Инвестирование в Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 24.23 - 72.80 и текущей цены 55.05. Многие сравнивают 5.76% и 50.82% перед размещением ордеров на 55.05 или 55.35. Изучайте ежедневные изменения цены BITX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 2x Bitcoin Strategy ETF?

Самая высокая цена 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) за последний год составила 72.80. Акции заметно колебались в пределах 24.23 - 72.80, сравнение с 50.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 2x Bitcoin Strategy ETF?

Самая низкая цена 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) за год составила 24.23. Сравнение с текущими 55.05 и 24.23 - 72.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITX?

В прошлом Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.16 и 93.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.91 55.16
Годовой диапазон
24.23 72.80
Предыдущее закрытие
50.16
Open
53.01
Bid
55.05
Ask
55.35
Low
52.91
High
55.16
Объем
7.778 K
Дневное изменение
9.75%
Месячное изменение
5.76%
6-месячное изменение
50.82%
Годовое изменение
93.77%
