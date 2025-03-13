- Panorámica
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF
El tipo de cambio de BITX de hoy ha cambiado un -1.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.49, mientras que el máximo ha alcanzado 54.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BITX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BITX hoy?
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) se evalúa hoy en 54.02. El instrumento se negocia dentro de -1.87%; el cierre de ayer ha sido 55.05 y el volumen comercial ha alcanzado 1550. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BITX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF?
Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF se evalúa actualmente en 54.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 90.14% y USD. Monitoree los movimientos de BITX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BITX?
Puede comprar acciones de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) al precio actual de 54.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.02 o 54.32, mientras que 1550 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BITX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BITX?
Invertir en Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.23 - 72.80 y el precio actual 54.02. Muchos comparan 3.78% y 48.00% antes de colocar órdenes en 54.02 o 54.32. Estudie los cambios diarios de precios de BITX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de 2x Bitcoin Strategy ETF?
El precio más alto de 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) en el último año ha sido 72.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.23 - 72.80, una comparación con 55.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de 2x Bitcoin Strategy ETF?
El precio más bajo de 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) para el año ha sido 24.23. La comparación con los actuales 54.02 y 24.23 - 72.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BITX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BITX?
En el pasado, Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 55.05 y 90.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 55.05
- Open
- 54.37
- Bid
- 54.02
- Ask
- 54.32
- Low
- 53.49
- High
- 54.39
- Volumen
- 1.550 K
- Cambio diario
- -1.87%
- Cambio mensual
- 3.78%
- Cambio a 6 meses
- 48.00%
- Cambio anual
- 90.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8