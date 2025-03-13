KurseKategorien
BITX: Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF

54.65 USD 0.40 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BITX hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.49 bis zu einem Hoch von 54.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BITX heute?

Die Aktie von Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) notiert heute bei 54.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.05 und das Handelsvolumen erreichte 4709. Das Live-Chart von BITX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BITX Dividenden?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF wird derzeit mit 54.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 92.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BITX zu verfolgen.

Wie kaufe ich BITX-Aktien?

Sie können Aktien von Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) zum aktuellen Kurs von 54.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.65 oder 54.95 platziert, während 4709 und 1.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BITX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BITX-Aktien?

Bei einer Investition in Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 24.23 - 72.80 und der aktuelle Kurs 54.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.00% und 49.73%, bevor sie Orders zu 54.65 oder 54.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BITX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von 2x Bitcoin Strategy ETF?

Der höchste Kurs von 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) im vergangenen Jahr lag bei 72.80. Innerhalb von 24.23 - 72.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von 2x Bitcoin Strategy ETF?

Der niedrigste Kurs von 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) im Laufe des Jahres betrug 24.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.65 und der Spanne 24.23 - 72.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BITX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BITX statt?

Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.05 und 92.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
53.49 54.77
Jahresspanne
24.23 72.80
Vorheriger Schlusskurs
55.05
Eröffnung
54.05
Bid
54.65
Ask
54.95
Tief
53.49
Hoch
54.77
Volumen
4.709 K
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
5.00%
6-Monatsänderung
49.73%
Jahresänderung
92.36%
