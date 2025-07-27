- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
A taxa do BETH para hoje mudou para -0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.48 e o mais alto foi 80.62.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETH Notícias
- Texas woman says husband hid $2,600/month raise — but The Ramsey Show says a ‘crack’ led to his financial cheating
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- My landlord has offered to sell me his house — after running the math, it’d only cost me $30 more/month. Should I do it?
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BETH hoje?
Hoje ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) está avaliado em 80.62. O instrumento é negociado dentro de -0.96%, o fechamento de ontem foi 81.40, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BETH em tempo real.
As ações de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str pagam dividendos?
Atualmente ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str está avaliado em 80.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.16% e USD. Monitore os movimentos de BETH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BETH?
Você pode comprar ações de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) pelo preço atual 80.62. Ordens geralmente são executadas perto de 80.62 ou 80.92, enquanto 6 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BETH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BETH?
Investir em ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str envolve considerar a faixa anual 57.55 - 101.32 e o preço atual 80.62. Muitos comparam 1.74% e 20.27% antes de enviar ordens em 80.62 ou 80.92. Estude as mudanças diárias de preço de BETH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
O maior preço de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) no último ano foi 101.32. As ações oscilaram bastante dentro de 57.55 - 101.32, e a comparação com 81.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
O menor preço de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) no ano foi 57.55. A comparação com o preço atual 80.62 e 57.55 - 101.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BETH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BETH?
No passado ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 81.40 e 32.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 81.40
- Open
- 80.53
- Bid
- 80.62
- Ask
- 80.92
- Low
- 80.48
- High
- 80.62
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.96%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 20.27%
- Mudança anual
- 32.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8