BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str

80.62 USD 0.78 (0.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BETHの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり80.48の安値と80.62の高値で取引されました。

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BETH株の現在の価格は？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株価は本日80.62です。-0.96%内で取引され、前日の終値は81.40、取引量は6に達しました。BETHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株は配当を出しますか？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの現在の価格は80.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.16%やUSDにも注目します。BETHの動きはライブチャートで確認できます。

BETH株を買う方法は？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株は現在80.62で購入可能です。注文は通常80.62または80.92付近で行われ、6や0.11%が市場の動きを示します。BETHの最新情報はライブチャートで確認できます。

BETH株に投資する方法は？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strへの投資では、年間の値幅57.55 - 101.32と現在の80.62を考慮します。注文は多くの場合80.62や80.92で行われる前に、1.74%や20.27%と比較されます。BETHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの株の最高値は？

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの過去1年の最高値は101.32でした。57.55 - 101.32内で株価は大きく変動し、81.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの株の最低値は？

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)の年間最安値は57.55でした。現在の80.62や57.55 - 101.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BETHの動きはライブチャートで確認できます。

BETHの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、81.40、32.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
80.48 80.62
1年のレンジ
57.55 101.32
以前の終値
81.40
始値
80.53
買値
80.62
買値
80.92
安値
80.48
高値
80.62
出来高
6
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
1.74%
6ヶ月の変化
20.27%
1年の変化
32.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8