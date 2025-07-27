- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
BETHの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり80.48の安値と80.62の高値で取引されました。
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETH News
- Texas woman says husband hid $2,600/month raise — but The Ramsey Show says a ‘crack’ led to his financial cheating
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- My landlord has offered to sell me his house — after running the math, it’d only cost me $30 more/month. Should I do it?
よくあるご質問
BETH株の現在の価格は？
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株価は本日80.62です。-0.96%内で取引され、前日の終値は81.40、取引量は6に達しました。BETHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株は配当を出しますか？
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの現在の価格は80.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.16%やUSDにも注目します。BETHの動きはライブチャートで確認できます。
BETH株を買う方法は？
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strの株は現在80.62で購入可能です。注文は通常80.62または80.92付近で行われ、6や0.11%が市場の動きを示します。BETHの最新情報はライブチャートで確認できます。
BETH株に投資する方法は？
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strへの投資では、年間の値幅57.55 - 101.32と現在の80.62を考慮します。注文は多くの場合80.62や80.92で行われる前に、1.74%や20.27%と比較されます。BETHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの株の最高値は？
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの過去1年の最高値は101.32でした。57.55 - 101.32内で株価は大きく変動し、81.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETFの株の最低値は？
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)の年間最安値は57.55でした。現在の80.62や57.55 - 101.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BETHの動きはライブチャートで確認できます。
BETHの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、81.40、32.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 81.40
- 始値
- 80.53
- 買値
- 80.62
- 買値
- 80.92
- 安値
- 80.48
- 高値
- 80.62
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- 1.74%
- 6ヶ月の変化
- 20.27%
- 1年の変化
- 32.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8