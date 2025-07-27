CotationsSections
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str

81.40 USD 2.90 (3.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BETH a changé de 3.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.70 et à un maximum de 81.40.

Suivez la dynamique ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BETH aujourd'hui ?

L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str est cotée à 81.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.69%, a clôturé hier à 78.50 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de BETH présente ces mises à jour.

L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str est actuellement valorisé à 81.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETH.

Comment acheter des actions BETH ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str au cours actuel de 81.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 81.40 ou de 81.70, le 17 et le 0.87% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BETH ?

Investir dans ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str implique de prendre en compte la fourchette annuelle 57.55 - 101.32 et le prix actuel 81.40. Beaucoup comparent 2.73% et 21.44% avant de passer des ordres à 81.40 ou 81.70. Consultez le graphique du cours de BETH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF ?

Le cours le plus élevé de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF l'année dernière était 101.32. Au cours de 57.55 - 101.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF ?

Le cours le plus bas de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) sur l'année a été 57.55. Sa comparaison avec 81.40 et 57.55 - 101.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BETH a-t-elle été divisée ?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.50 et 33.44% après les opérations sur titres.

Range quotidien
80.70 81.40
Range Annuel
57.55 101.32
Clôture Précédente
78.50
Ouverture
80.70
Bid
81.40
Ask
81.70
Plus Bas
80.70
Plus Haut
81.40
Volume
17
Changement quotidien
3.69%
Changement Mensuel
2.73%
Changement à 6 Mois
21.44%
Changement Annuel
33.44%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8