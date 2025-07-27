- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
Le taux de change de BETH a changé de 3.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.70 et à un maximum de 81.40.
Suivez la dynamique ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETH Nouvelles
- Texas woman says husband hid $2,600/month raise — but The Ramsey Show says a ‘crack’ led to his financial cheating
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- My landlord has offered to sell me his house — after running the math, it’d only cost me $30 more/month. Should I do it?
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BETH aujourd'hui ?
L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str est cotée à 81.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.69%, a clôturé hier à 78.50 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de BETH présente ces mises à jour.
L'action ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str est actuellement valorisé à 81.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETH.
Comment acheter des actions BETH ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str au cours actuel de 81.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 81.40 ou de 81.70, le 17 et le 0.87% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BETH ?
Investir dans ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str implique de prendre en compte la fourchette annuelle 57.55 - 101.32 et le prix actuel 81.40. Beaucoup comparent 2.73% et 21.44% avant de passer des ordres à 81.40 ou 81.70. Consultez le graphique du cours de BETH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF l'année dernière était 101.32. Au cours de 57.55 - 101.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) sur l'année a été 57.55. Sa comparaison avec 81.40 et 57.55 - 101.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BETH a-t-elle été divisée ?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.50 et 33.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 78.50
- Ouverture
- 80.70
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- Plus Bas
- 80.70
- Plus Haut
- 81.40
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 3.69%
- Changement Mensuel
- 2.73%
- Changement à 6 Mois
- 21.44%
- Changement Annuel
- 33.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8