- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
Der Wechselkurs von BETH hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.48 bis zu einem Hoch von 80.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETH News
- Texas woman says husband hid $2,600/month raise — but The Ramsey Show says a ‘crack’ led to his financial cheating
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
- My landlord has offered to sell me his house — after running the math, it’d only cost me $30 more/month. Should I do it?
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BETH heute?
Die Aktie von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) notiert heute bei 80.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.96% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 81.40 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von BETH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BETH Dividenden?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str wird derzeit mit 80.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BETH zu verfolgen.
Wie kaufe ich BETH-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) zum aktuellen Kurs von 80.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.62 oder 80.92 platziert, während 13 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BETH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BETH-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str müssen die jährliche Spanne 57.55 - 101.32 und der aktuelle Kurs 80.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.74% und 20.27%, bevor sie Orders zu 80.62 oder 80.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BETH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) im vergangenen Jahr lag bei 101.32. Innerhalb von 57.55 - 101.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 81.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) im Laufe des Jahres betrug 57.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.62 und der Spanne 57.55 - 101.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BETH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BETH statt?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 81.40 und 32.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.40
- Eröffnung
- 80.92
- Bid
- 80.62
- Ask
- 80.92
- Tief
- 80.48
- Hoch
- 80.92
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 1.74%
- 6-Monatsänderung
- 20.27%
- Jahresänderung
- 32.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8