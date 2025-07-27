报价部分
货币 / BETH
回到股票

BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str

81.40 USD 2.90 (3.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BETH汇率已更改3.69%。当日，交易品种以低点80.70和高点81.40进行交易。

关注ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BETH新闻

常见问题解答

BETH股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str股票今天的定价为81.40。它在3.69%范围内交易，昨天的收盘价为78.50，交易量达到17。BETH的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str目前的价值为81.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.44%和USD。实时查看图表以跟踪BETH走势。

如何购买BETH股票？

您可以以81.40的当前价格购买ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str股票。订单通常设置在81.40或81.70附近，而17和0.87%显示市场活动。立即关注BETH的实时图表更新。

如何投资BETH股票？

投资ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str需要考虑年度范围57.55 - 101.32和当前价格81.40。许多人在以81.40或81.70下订单之前，会比较2.73%和。实时查看BETH价格图表，了解每日变化。

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF的最高价格是101.32。在57.55 - 101.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str的绩效。

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）的最低价格为57.55。将其与当前的81.40和57.55 - 101.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BETH股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.50和33.44%中可见。

日范围
80.70 81.40
年范围
57.55 101.32
前一天收盘价
78.50
开盘价
80.70
卖价
81.40
买价
81.70
最低价
80.70
最高价
81.40
交易量
17
日变化
3.69%
月变化
2.73%
6个月变化
21.44%
年变化
33.44%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8