BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str

81.40 USD 2.90 (3.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BETH ha avuto una variazione del 3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.70 e ad un massimo di 81.40.

Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BETH oggi?

Oggi le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str sono prezzate a 81.40. Viene scambiato all'interno di 3.69%, la chiusura di ieri è stata 78.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str pagano dividendi?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str è attualmente valutato a 81.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETH.

Come acquistare azioni BETH?

Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str al prezzo attuale di 81.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 81.40 o 81.70, mentre 17 e 0.87% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BETH?

Investire in ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str implica considerare l'intervallo annuale 57.55 - 101.32 e il prezzo attuale 81.40. Molti confrontano 2.73% e 21.44% prima di effettuare ordini su 81.40 o 81.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF nell'ultimo anno è stato 101.32. All'interno di 57.55 - 101.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 78.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) nel corso dell'anno è stato 57.55. Confrontandolo con gli attuali 81.40 e 57.55 - 101.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETH?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 78.50 e 33.44%.

Intervallo Giornaliero
80.70 81.40
Intervallo Annuale
57.55 101.32
Chiusura Precedente
78.50
Apertura
80.70
Bid
81.40
Ask
81.70
Minimo
80.70
Massimo
81.40
Volume
17
Variazione giornaliera
3.69%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
21.44%
Variazione Annuale
33.44%
