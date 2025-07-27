- Обзор рынка
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
Курс BETH за сегодня изменился на 3.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.70, а максимальная — 81.40.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BETH
- Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BETH сегодня?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) сегодня оценивается на уровне 81.40. Инструмент торгуется в пределах 3.69%, вчерашнее закрытие составило 78.50, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str в настоящее время оценивается в 81.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.44% и USD. Отслеживайте движения BETH на графике в реальном времени.
Как купить акции BETH?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) по текущей цене 81.40. Ордера обычно размещаются около 81.40 или 81.70, тогда как 17 и 0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BETH?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str предполагает учет годового диапазона 57.55 - 101.32 и текущей цены 81.40. Многие сравнивают 2.73% и 21.44% перед размещением ордеров на 81.40 или 81.70. Изучайте ежедневные изменения цены BETH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
Самая высокая цена ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) за последний год составила 101.32. Акции заметно колебались в пределах 57.55 - 101.32, сравнение с 78.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
Самая низкая цена ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) за год составила 57.55. Сравнение с текущими 81.40 и 57.55 - 101.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BETH?
В прошлом ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.50 и 33.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.50
- Open
- 80.70
- Bid
- 81.40
- Ask
- 81.70
- Low
- 80.70
- High
- 81.40
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 3.69%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 21.44%
- Годовое изменение
- 33.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8