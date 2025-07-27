КотировкиРазделы
Валюты / BETH
Назад в Рынок акций США

BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str

81.40 USD 2.90 (3.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BETH за сегодня изменился на 3.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.70, а максимальная — 81.40.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BETH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BETH сегодня?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) сегодня оценивается на уровне 81.40. Инструмент торгуется в пределах 3.69%, вчерашнее закрытие составило 78.50, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str?

ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str в настоящее время оценивается в 81.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.44% и USD. Отслеживайте движения BETH на графике в реальном времени.

Как купить акции BETH?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) по текущей цене 81.40. Ордера обычно размещаются около 81.40 или 81.70, тогда как 17 и 0.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BETH?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str предполагает учет годового диапазона 57.55 - 101.32 и текущей цены 81.40. Многие сравнивают 2.73% и 21.44% перед размещением ордеров на 81.40 или 81.70. Изучайте ежедневные изменения цены BETH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?

Самая высокая цена ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) за последний год составила 101.32. Акции заметно колебались в пределах 57.55 - 101.32, сравнение с 78.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?

Самая низкая цена ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) за год составила 57.55. Сравнение с текущими 81.40 и 57.55 - 101.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BETH?

В прошлом ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.50 и 33.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
80.70 81.40
Годовой диапазон
57.55 101.32
Предыдущее закрытие
78.50
Open
80.70
Bid
81.40
Ask
81.70
Low
80.70
High
81.40
Объем
17
Дневное изменение
3.69%
Месячное изменение
2.73%
6-месячное изменение
21.44%
Годовое изменение
33.44%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8