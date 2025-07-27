Курс BETH за сегодня изменился на 3.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.70, а максимальная — 81.40.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.