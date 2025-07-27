- Panorámica
BETH: ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str
El tipo de cambio de BETH de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.48, mientras que el máximo ha alcanzado 80.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BETH News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BETH hoy?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) se evalúa hoy en 80.62. El instrumento se negocia dentro de -0.96%; el cierre de ayer ha sido 81.40 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BETH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str?
ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str se evalúa actualmente en 80.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.16% y USD. Monitoree los movimientos de BETH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BETH?
Puede comprar acciones de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str (BETH) al precio actual de 80.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.62 o 80.92, mientras que 6 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BETH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BETH?
Invertir en ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str implica tener en cuenta el rango anual 57.55 - 101.32 y el precio actual 80.62. Muchos comparan 1.74% y 20.27% antes de colocar órdenes en 80.62 o 80.92. Estudie los cambios diarios de precios de BETH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
El precio más alto de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) en el último año ha sido 101.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 57.55 - 101.32, una comparación con 81.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF?
El precio más bajo de ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH) para el año ha sido 57.55. La comparación con los actuales 80.62 y 57.55 - 101.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BETH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BETH?
En el pasado, ProShares Trust ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Str ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 81.40 y 32.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 81.40
- Open
- 80.53
- Bid
- 80.62
- Ask
- 80.92
- Low
- 80.48
- High
- 80.62
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- 1.74%
- Cambio a 6 meses
- 20.27%
- Cambio anual
- 32.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8