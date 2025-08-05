Moedas / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
86.99 USD 0.29 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBCA para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 86.48 e o mais alto foi 87.16.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
86.48 87.16
Faixa anual
64.65 87.18
- Fechamento anterior
- 86.70
- Open
- 86.67
- Bid
- 86.99
- Ask
- 87.29
- Low
- 86.48
- High
- 87.16
- Volume
- 333
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 3.62%
- Mudança de 6 meses
- 22.37%
- Mudança anual
- 20.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh